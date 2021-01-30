Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema salonlarına 15,9 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 74 ildeki 159 sinema salonuna 15,9 milyon lira destek sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, destek, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan sinema salonu işletmecilerine "Yerli Film Gösterim Desteği" kapsamında verilecek. Sinema sektörünün, yoluna daha güçlü devam edebilmesi amacıyla sağlanacak 15,9 milyon liralık destekten, başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonu işletmecileri faydalanacak.

DESTEK ALACAK SALONLARIN LİSTESİ YAYIMLANDI

Bu desteği alan sinema salonlarının listesi, Sinema Genel Müdürlüğünün "https://sinema.ktb.gov.tr/TR-281515/2021-1-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html" internet adresinde yayımlandı.

KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLMİŞTİ

Öte yandan, Bakanlığın girişimleriyle 23 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sinema biletleri üzerinden alınan "Eğlence Vergisi" oranı, 1 Haziran 2021'e kadar sıfıra, önceki süreçte sinema biletlerine uygulanan KDV oranı da yüzde 1'e indirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık