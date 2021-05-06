Son dakika haberi: Konyaspor'da olağanüstü kongre kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Konyaspor'da olağanüstü kongre kararı

Son dakika haberi: Konyaspor'da olağanüstü kongre kararı
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre İttifak Holding Konyaspor yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı.

İttifak Holding Konyaspor yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı. 

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da olağanüstü kongre kararı alındı. Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, kongrenin 24 Mayıs'ta yapılmasına karar verildiği ifade edildi. 24 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamaması halinde ise kongre 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. 

Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'nun 05.05.2021 tarih ve 995 sayılı kararı ile Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerine göre 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de Selçuklu Kongre Merkezi Konya Anadolu Oditoryum Salonunda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde II. Toplantının 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 TL'ye yükseltildi
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 TL'ye yükseltildi
Tam kapanma gölgesinde Hıdrellez kutlamaları! Romanlar ateş yakıp gelinlik giyerek böyle göbek attı
Tam kapanma gölgesinde Hıdrellez kutlamaları! Romanlar ateş yakıp gelinlik giyerek böyle göbek attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Yıldız Tilbe Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Konyaspor'da olağanüstü kongre kararı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 13:31:10. #1.16#

title