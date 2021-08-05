Son dakika haberi | İstanbul Hırdavat Fuarı'nda alan satışları sürüyor
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Son dakika haberi | İstanbul Hırdavat Fuarı'nda alan satışları sürüyor

Son dakika haberi | İstanbul Hırdavat Fuarı'nda alan satışları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Hırdavat ve nalburiye sektörü fuarı 5. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı 27-30 Ekim 2021'de gerçekleşecek.

Hırdavat ve nalburiye sektörü fuarı 5. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı 27-30 Ekim 2021'de gerçekleşecek.

Tüm sanayi kolları ile ortak bağı olan ve çarkın dönmesini sağlayan hırdavat ve nalburiye sektörünün uluslararası arenada boy gösterebildiği platform haline gelen İstanbul Hırdavat Fuarı, Avrasya ve MENA bölgesinden gelen ziyaretçileri ile güçlü bir pazar ortamı sağlıyor.

İstanbul Hırdavat Fuarı'nın ilk yılından bu yana projeyi yöneten Zülküf Karadayı 2021 yılı hazırlık çalışmaları için yaptığı açıklamada; "2021 yılının ikinci yarısı itibariyle fuar sektörünün yeniden canlanması akabinde hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Son yıllarda hırdavat ve nalbur sektöründe üretime yönelik yatırımların artmasının doğal sonucu olarak yerli ürünlerde artan çeşitliliği görebilmekteyiz. Türk firmaları, kaliteli ürünleriyle yurtdışındaki rakipleriyle yarışabilir konuma geldiler. Böylece, sektör sadece yurtiçinde değil; dünya pazarında da kalitesiyle önemli bir pay almaya hazır. Fuarımız 5. yılında artık dünyaya açılmak isteyen markaların en güçlü pazarı olarak gelenekselleşti. ve 5 yıllık çalışmalarımızın sonucunda özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki önemli yatırımcı ve satın almacıların ajandasında fuarımızın yer almakta olduğunu gururla söyleyebilmekteyiz. Ayrıca pandemi süreci ve sonrası bize gösterdi ki bu tarz spesifik fuarların nitelikli ziyaretçisinde çok fazla kayıp yaşanmamakta ve gerekli önlemler alınarak verimli görüşmeler sağlanmaktadır. En önemlisi fuarımız inşaat ve yapı sektörünün alt grubu olmaktan çıkıp sadece hırdavat ve nalbur sektörünün varlığını ortaya koyduğu ilk ve tek fuardır. 5. yılında fuarımızın katılımcılarımızla ortaya koyduğu bu spesifik duruş nitelikli bir ticaretin kapısını açmaktadır" dedi.

Fuarda elektrikli ve mekanik el aletleri ve aksesuarlarından kaynak makinaları ve elektrotlarına, kendin yap ürünleri, zımpara, çivi makinaları ve aşındırıcılara; lazer aletleri ve iş güvenliği ekipmanlarından izolasyon, yalıtım ve tecrit malzemelerine, boyacı ve kilit aksesuarlarına kadar çok büyük bir ürün çeşitliliği sunuluyor.

Fuar 27-30 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. - İSTANBUL

Son dakika haberi | İstanbul Hırdavat Fuarı'nda alan satışları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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