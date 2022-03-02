Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi - Haberler

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV), Rusya ve Belarus takımlarının Avrupa kupalarından men edildiğini açıklamasının ardından, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, doğrudan yarı finale yükseldi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV), Rusya ve Belarus takımlarının Avrupa kupalarından men edildiğini açıklamasının ardından, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, doğrudan yarı finale yükseldi.

2022 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Opet, CEV'in 1 Mart 2022 tarihinde açıkladığı kararın ardından Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşmişti. Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise VakıfBank - Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

CEV, dün yaptığı açıklamada Rusya ve Belarus takımlarının Avrupa Kupaları'ndan men edildiğini açıklamıştı.

(İHA)

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Haberler

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