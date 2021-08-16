Son dakika haberi... Dilaver Mutlu: "Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz"
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Son dakika haberi... Dilaver Mutlu: "Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... - Dilaver Mutlu: "Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz" Ligin ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek moral bulduklarını söyleyen Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

- Dilaver Mutlu: "Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz"

İZMİR - Ligin ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek moral bulduklarını söyleyen Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in ilk hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup eden Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu söyledi. Rakibin geçen sezon Süper Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Mutlu, "Rakibin önemini bilerek hazırlandık. Biz genç bir ekibiz. Yeni oyuncularımızı kazanmaya çalışıyoruz. İlk maçı kazanıp moral bulduk. Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz" dedi.

Son dakika haberi... Dilaver Mutlu: 'Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz'
Son dakika haberi... Dilaver Mutlu: 'Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz'
Son dakika haberi... Dilaver Mutlu: 'Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz'
Son dakika haberi... Dilaver Mutlu: 'Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten

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