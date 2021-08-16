Son dakika haberi... Dilaver Mutlu: "Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz"

Son dakika spor haberi... - Dilaver Mutlu: "Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz" Ligin ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek moral bulduklarını söyleyen Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz" diye konuştu.