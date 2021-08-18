Son dakika haberi! Bursaspor, Jorquera transferini resmen duyurdu

Son dakika haberi: Bursaspor Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığı Cristobal Jorquera transferini resmen duyurdu.

Bursaspor Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığı Cristobal Jorquera transferini resmen duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce anlaşmaya vardığını duyurduğu Cristobal Jorquera transferini resmen duyurdu. Bursaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Bienvenido a Casa Cristobal Jorquera" denildi. 33 yaşındaki futbolcu, daha önce 2015-2018 tarihleri arasında Bursaspor formasını terletmişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı