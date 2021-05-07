Son dakika haberi... Bu hafta yatırım araçları performansı
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Son dakika haberi... Bu hafta yatırım araçları performansı

Son dakika haberi... Bu hafta yatırım araçları performansı
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,11, altının gram satış fiyatı yüzde 2,57 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,80, avro/TL yüzde 0,17 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,11, altının gram satış fiyatı yüzde 2,57 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,80, avro/TL yüzde 0,17 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.400,15, en yüksek 1.444,79 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,11 artarak 1.441,33 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,57 kazanımla 483,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,52 artışla 3.208,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 765,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 784,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,80 değer kaybederek 8,2350 liraya, avro da yüzde 0,17 azalarak 10,0070 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,83, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,52 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,11 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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