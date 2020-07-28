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Galatasaray ve Beşiktaş, Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile ilgileniyor

Transfer döneminde kadro çalışmalarını sürdüren Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş, KF Ballkani'de forma giyen 22 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu'yu gündeme aldı.

28.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:28

Süper Lig'i 3. bitiren Beşiktaş ile 2019/20 sezonunu 6. sırada tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. KF Ballkani'de forma giyen 22 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu, iki Süper Lig devinin de gündemine girdi.

UEFA'NIN LİSTESİNDE İKİNCİ SIRADA

Geleceği parlak görülen Baftiu, UEFA'nın şubat ayın paylaştığı gelecek vadeden 50 genç oyuncu listesinde ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray ve Beşiktaş, Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile ilgileniyor
Blend Baftiu

10 NUMARA POZİSYONUNDA GÖREV YAPIYOR

10 numara pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki futbolcu 31 maçta 19 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Başarılı futbolcu, Kosova Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

KF Ballkani ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Blend Baftiu için kulübünün bonservisinin yanında gelecek satıştan pay istediği ifade edildi.

Galatasaray ve Beşiktaş, Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile ilgileniyor

Kaynak: İHA

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