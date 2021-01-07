Son dakika haberi | Aston Villa'nın antrenman tesisleri, koronavirüs nedeniyle kapatıldı
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Son dakika haberi | Aston Villa'nın antrenman tesisleri, koronavirüs nedeniyle kapatıldı

07.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:34
Son dakika haberi | Aston Villa'nın antrenman tesisleri, koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, hafta başında yapılan rutin Kovid-19 testlerinde birkaç oyuncu ve teknik ekibin sonucunun pozitif çıkmasının ardından ikinci kez test yapıldığı ve yeni birçok vakanın ortaya çıktığı belirtildi.

Yaşananların ardından bugünkü antrenman programının iptal edildiği, takımın karantinaya alındığı ve kulübün Bodymoor Heath antrenman tesislerinin kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) yarın akşam Liverpool ile yapılacak 3. tur maçının ertelenmesi için yetkililerle gereken görüşmelere başlandığı da belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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