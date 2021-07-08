Son dakika haberi | Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi
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Son dakika haberi | Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi

Son dakika haberi | Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 503 bin 500 lirayı, en yüksek ise 508 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 506 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 733 milyon 985 bin 286,17 lira, işlem miktarı ise 1.457,94 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 742 milyon 882 bin 508,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış504.000,001.803,90
En Düşük503.500,001.797,10
En Yüksek508.100,001.814,00
Kapanış506.500,001.811,65
Ağırlıklı Ortalama506.535,861.806,08
Toplam İşlem Hacmi (TL)733.985.286,17

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.457,94

Toplam İşlem Adedi42

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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