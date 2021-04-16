Son dakika haberi | Altının kilogramı 457 bin 100 liraya yükseldi

Son dakika haber... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 100 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 454 bin 750 lirayı, en yüksek ise 458 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 457 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 615 milyon 969 bin 153,55 lira, işlem miktarı ise 1.346,96 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 620 milyon 778 bin 889,47 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: