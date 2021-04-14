Son dakika haberi! Altının kilogramı 455 bin liraya yükseldi
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Son dakika haberi! Altının kilogramı 455 bin liraya yükseldi

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Altının kilogramı 455 bin liraya yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 450 bin 100 lirayı, en yüksek ise 458 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 455 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 409 milyon 910 bin lira, işlem miktarı ise 898 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 411 milyon 228 bin lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İş Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış453.000,001.728,00
En Düşük450.100,001.740,00
En Yüksek458.950,001.748,00
Kapanış455.000,001.740,00
Ağırlıklı Ortalama457.629,721.743,60
Toplam İşlem Hacmi (TL)409.910.038,59

Toplam İşlem Miktarı (Kg)897,80

Toplam İşlem Adedi51

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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