Son dakika haberi | Altının kilogramı 419 bin liraya yükseldi
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Son dakika haberi | Altının kilogramı 419 bin liraya yükseldi

09.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:46
Son dakika haberi | Altının kilogramı 419 bin liraya yükseldi

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 419 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 419 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 417 bin lirayı, en yüksek ise 420 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 862 milyon 780 bin 533,65 lira, işlem miktarı ise 2.080,02 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 890 milyon 934 bin 545,10 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, MKS Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 417.000,001.693,00
En Düşük 417.000,001.675,00
En Yüksek420.200,001.707,10
Kapanış419.000,001.696,00
Ağırlıklı Ortalama 419.263,191.696,80
Toplam İşlem Hacmi (TL)862.780.533,65

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.080,02

Toplam İşlem Adedi124

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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