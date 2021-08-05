Yeni Malatyaspor, Mert Miraç Altıntaş ile sözleşme imzaladı
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Yeni Malatyaspor, Mert Miraç Altıntaş ile sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, Mert Miraç Altıntaş ile sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı siyahlılar, son olarak Hekimoğlu Trabzon FK'dan 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Malatya ekibi transferi sosyal medya üzerinden "Hoş geldin Mert Miraç" paylaşımıyla duyurdu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Mert Miraç Altıntaş ile sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Mert Miraç Altıntaş ile sözleşme imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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