Yeni Malatyaspor, Mert Miraç Altıntaş ile sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor, 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı siyahlılar, son olarak Hekimoğlu Trabzon FK'dan 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Malatya ekibi transferi sosyal medya üzerinden "Hoş geldin Mert Miraç" paylaşımıyla duyurdu. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı