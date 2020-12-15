Son dakika haber: Volkswagen yönetim kurulu üyeliğine Türk yönetici
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Volkswagen yönetim kurulu üyeliğine Türk yönetici

15.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:22
Son dakika haber: Volkswagen yönetim kurulu üyeliğine Türk yönetici

Son dakika gündem haberi: Alman otomobil üreticisi Volkswagen, BMW'den transfer ettiği Türk yönetici Murat Aksel'i yönetim kuruluna atadığını bildirdi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, BMW'den transfer ettiği Türk yönetici Murat Aksel'i yönetim kuruluna atadığını bildirdi.

Volkswagen Group tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2021'den itibaren Aksel'in binek araçlar için satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceği duyuruldu.

Bu kararla, Aksel, Volkswagen'ın yönetim kuruluna seçilen ilk Türk kökenli yönetici oldu.

1972 doğumlu Aksel, Almanya'nın Kaiserslautern Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu.

İş hayatına 1998'de Opel'in Rüsselsheim'daki merkezinde satın alma bölümünde başlayan Aksel, 2001'de sorumlu yönetici olarak General Motor ve Fiat'a geçti.

2008'de General Motor'un elektrikli araçlar ve araçların güç aktarım mekanizmasından sorumlu yöneticisi olarak Çin'e gitti.

Bir yıl sonra ise Alman lüks otomobil üreticisi BMW'ye tedarik ve satıştan sorumlu yönetici olarak transfer oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

İlgili Haberler

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son dakika haberleri | Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulundu: (4)
Son dakika haberleri | Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulundu: (4)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türk dış politikasını değerlendirdi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türk dış politikasını değerlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Engin Altay Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Alişan Nilgün Belgün Haluk Bilginer
Spor Neymar Samet Aybaba Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Volkswagen yönetim kurulu üyeliğine Türk yönetici | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:36:38. #1.15#
title