Son dakika haber: Türk boksör Ukrayna'da altın kemer kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Türk boksör Ukrayna'da altın kemer kazandı

13.02.2021 20:04 | Son Güncelleme: 13.02.2021 20:08
Son dakika haber: Türk boksör Ukrayna'da altın kemer kazandı

Bir son dakika haberine göre Arda Tamer Avcı, Ukrayna'da hafif sıklette UBO Kıtalararası şampiyonu oldu-Rakibini 2'nci rauntta nakavt ettiSonat KEREM / KİEV, - Türk boksör Arda Tamer Avcı, Ukrayna'da düzenlenen organizasyonda 39 yaşındaki Gürcü sporcu Vladimer Janezashvili'yi 2'nci rauntta nakavt ederek hafif sıklette...

-Arda Tamer Avcı, Ukrayna'da hafif sıklette UBO Kıtalararası şampiyonu oldu

-Rakibini 2'nci rauntta nakavt etti

Sonat KEREM/ KİEV, - Türk boksör Arda Tamer Avcı, Ukrayna'da düzenlenen organizasyonda 39 yaşındaki Gürcü sporcu Vladimer Janezashvili'yi 2'nci rauntta nakavt ederek hafif sıklette UBO (Universal Boxing Organization) Kıtalararası şampiyonu oldu.

Türk boksör Arda Tamer Avcı, Ukrayna'da düzenlenen organizasyonda altın kemer kazandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Atlas Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 32 yaşındaki Arda Tamer Avcı ve 39 yaşındaki Gürcü sporcu Vladimer Janezashvili hafif sıklette UBO (Universal Boxing Organization) Kıtalarararası Şampiyonluk maçında mücadele etti. Avcı, ikinci rauntta rakibini nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

ARDA TAMER AVCI: TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI ARENADA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDEBİLİRİZ

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Avcı, kemeri kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. İleride diğer büyük federasyonların kemerlerini de kazanmak istediğini belirten Avcı, "Türkiye'deki tüm büyüklerime, kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. İnşallah bundan sonra Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edebiliriz" diye konuştu.Profesyonel kariyerinde altı maça çıkan Arda Tamer Avcı, maçların tamamını nakavt ile kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sonat KEREM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Aleyna Tilki Meryem Uzerli
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kar Antalya Saldırı Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Türk boksör Ukrayna'da altın kemer kazandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 20:11:52. #1.15#
title