Son dakika haber: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye olarak, İngiltere-AB görüşmelerini yakından takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere...
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Son dakika haber: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye olarak, İngiltere-AB görüşmelerini yakından takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere...

22.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:54
Son dakika haber: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Edinilen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye olarak, İngiltere-AB görüşmelerini yakından takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söyleyebilirim."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye olarak, İngiltere-AB görüşmelerini yakından takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söyleyebilirim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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