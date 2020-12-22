Son dakika haber: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye olarak, İngiltere-AB görüşmelerini yakından takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere...

Edinilen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye olarak, İngiltere-AB görüşmelerini yakından takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söyleyebilirim."