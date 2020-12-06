Son dakika haber | Perez, Sakhir Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk birinciliğini kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Perez, Sakhir Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk birinciliğini kazandı

06.12.2020 22:17 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:20
Son dakika haber | Perez, Sakhir Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk birinciliğini kazandı

Son dakika haberi... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'sinde, Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'sinde, Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.

Sezonun 16. mücadelesi, Bahreyn'in Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan pistte düzenlendi. Bahreyn Uluslararası Pisti'nin 3,5 kilometrelik dış bölümünün kullanıldığı yarış, 87 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 5. sıradan başlayan Perez, ilk turda son sıraya düşmesine rağmen güvenlik aracı periyotlarını doğru değerlendirmesinin de yardımıyla 10 yıllık F1 kariyerinin ilk birinciliğine ulaştı.

Liderin 10.5 saniye gerisindeki Renault takımından Esteban Ocon, kariyerinde ilk defa podyuma çıktı. Lance Stroll ise takım arkadaşı Perez'in 11.8 saniye arkasında 3. oldu.

İlk 2 cepten kalkan Mercedes sürücüleri Valtteri Bottas ve George Russell, pit-stop sırasında yaşanan karmaşa yüzünden mücadeleyi 8 ve 9. sırada tamamladı.

Mercedes'in takımlar, Lewis Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği sezonun son yarışı, 13 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Mamak evinde farklı kazandı
Son dakika haberleri... Mamak evinde farklı kazandı
Son dakika haber | Bellona Kayseri 2. kez kazandı
Son dakika haber | Bellona Kayseri 2. kez kazandı
Son dakika haber... Büyük başarı kazandılar
Son dakika haber... Büyük başarı kazandılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Bülent Ersoy Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Erol Bulut Sinan Gümüş Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bakan Aydın Aralık Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Perez, Sakhir Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk birinciliğini kazandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 22:23:24. #1.15#
title