Son dakika haber! Karşıyaka, Mustafa Değirmenci ile yeniden anlaştı Son dakika spor haberi... TFF 3'üncü Lig'de iç transfer görüşmelerini sürdüren Karşıyaka, sözleşmesi sona eren Mustafa Değirmenci ile de yeniden anlaşma sağladı.

TFF 3'üncü Lig'de iç transfer görüşmelerini sürdüren Karşıyaka, sözleşmesi sona eren Mustafa Değirmenci ile de yeniden anlaşma sağladı. Sağ kanat ve sağ bekte görev alarak takımın joker oyuncularından biri olan 24 yaşındaki futbolcu Başkan Turgay Büyükkarcı'yla bir araya gelip 2 yıllık imza attı. Yeşil-kırmızılı kulübün altyapısında yetişen ve 2016 yılında A takıma çıkan Mustafa Değirmenci, kariyerinde Karşıyaka'dan başka hiç bir kulüpte forma giymedi. Karşıyaka formasıyla 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de görev yapan oyuncu sahaya çıktığı 74 karşılaşmada 2 gol attı.Son 4 sezondur transfer yasağı olduğu için takıma takviye yapamayan yeşil-kırmızılıların Mustafa'nın da imza atmasıyla yeni sezon öncesi sözleşme yenileyemediği iki futbolcu kaldı. Karşıyaka'da kurmayların Fatih ve Anıl'la görüşmeleri sürüyor. Takımın tamamını korumak isteyen İzmir ekibi daha önce takım kaptanları Mustafa Aşan, Cenk Özbey, Metin Peker, Hakan Kuş, Harun Atalay ve Arif Cılak ile anlaşma sağlamıştı. Sezon hazırlıklarına tesislerinde sürdüren Karşıyaka'da takım yarından itibaren üç gruba ayrılarak sağlık kontrollerine girecek.

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Kaynak: DHA