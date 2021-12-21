Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru...
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru yayınlayacaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru yayınlayacaktır.
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) December 21, 2021
10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 13,34 Türk Lirası
AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
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