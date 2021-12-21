Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru... - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru...

Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru...
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Bakan Nebati sistemin detaylarını paylaştı, gözler kura çevrildi! İşte dolar ve euroda son durum

Bakan Nebati sistemin detaylarını paylaştı, gözler kura çevrildi! İşte dolar ve euroda son durum

 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title