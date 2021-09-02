Son dakika haber! ETSO Başkanı Sarı: "Yatırımcılarımızın yanındayız"

Son dakika ekonomi haberine göre Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Orhan Sarı, Erdemli'de zeytinyağı fabrikalarının 8'e ulaştığını belirterek, yatırımcıların hedeflerinde olduğu takdirde ihracatta kendilerini yatırım destek ofisleriyle irtibatlandırarak işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Orhan Sarı, Erdemli'de zeytinyağı fabrikalarının 8'e ulaştığını belirterek, yatırımcıların hedeflerinde olduğu takdirde ihracatta kendilerini yatırım destek ofisleriyle irtibatlandırarak işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

Başkan Sarı, Erdemli'de bu sezon faaliyete başlayacak olan zeytinyağı tesisleri ile soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu.

İnceleme sonunda konuşan Başkan Sarı, "Bugün mesaimizi Erdemli'de yeni açılan zeytinyağı fabrikalarına ayırdık. Karakeşli, Karaahmetli ve Elvanlı'daki zeytinyağı fabrikalarını ve Karaahmetli'de bir soğuk hava deposunu inceledik. Gördüğümüz kadarıyla yeni fabrikalar bölgemize ciddi oranda katma değer sağlayacak. Ayrıca yatırımcılarımızın ihracata dönük düşünceleri olması bizleri sevindirdi. Yatırımcılarımızın yanındayız" dedi.

İhracat düşünen firmaları yurt dışındaki yatırım destek ofisleriyle buluşturacaklarını da aktaran Sarı, "Erdemli'de mevcut 5 tane zeytinyağı fabrikası vardı. 3 fabrika daha sezonda faaliyete girecek. Biz bunları inceledik, her türlü ayrıntının düşünüldüğünü, teknolojinin bu fabrikalarda oldukça ileri seviyede olduğunu gördük. Bu bölgemiz için çok güzel bir kazanç. Bu tesislerin zeytinciliğin artmasına vesile olacağını düşünüyoruz. Zeytinciliğin önümüzdeki süreçte ilçemizde ciddi kazanç getiren önemli bir sektör olacağı kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

Bölgedeki zeytincilik potansiyelini öngörerek eşiyle zeytinyağı fabrikası kurduklarını anlatan çevre mühendisi Mürüvet Korkmaz ise, "Eşimle birlikte bölgenin potansiyelini de görerek bölge çiftçimize daha kaliteli bir hizmet vermek için zeytinyağı fabrikası kurmayı düşündük. Tesisimiz bu sezon 15 Eylül gibi açılacak. Sezonun yoğun olduğu dönemde 24 saat hizmet verecek. Tesisimizde 15-20 kişi çalışacak ve bölgemize istihdam sağlayacak" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı