Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının selin ardından Rize'deki çalışmaları aralıksız sürüyor
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Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının selin ardından Rize'deki çalışmaları aralıksız sürüyor

Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının selin ardından Rize'deki çalışmaları aralıksız sürüyor
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sel felaketinin ardından Rize'deki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sel felaketinin ardından Rize'deki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rize'de dün meydana gelen sel felaketinde Merkez, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde toplam 288 trafonun enerjisiz kaldığı, 23 bin 40 abonenin etkilendiği kaydedildi.

Yapılan müdahalelerle enerjisiz trafo sayısının 16'ya, etkilenen abone sayısının 1019'a düşürüldüğüne işaret edilen paylaşımda, "Bugün sonunda etkilenen trafo sayısını 13'e, abone sayısını 924'e düşürmeyi hedefliyoruz. Sahadaki çalışmalar aralıksız devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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