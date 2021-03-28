Son dakika haber! Elazığspor'un yardımcı antrenörü kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Elazığspor'un yardımcı antrenörü kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber! Elazığspor'un yardımcı antrenörü kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Elazığspor yardımcı antrenörü Yılmaz Dağ (53) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

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Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı

Elazığspor yardımcı antrenörü Yılmaz Dağ (53) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da Teknik Direktör Cafer Aydın'ın yardımcısı Yılmaz Dağ (53) Saat 15.30 sıralarında kulüpte rahatsızlandı. Kulüp masörü Vahit Ünal'ın yanına giderek kendisini kötü hissettiğini belirten Dağ'ın ardından fenalaştığı öğrenildi. Dağ'ın masör Ünal'ın yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dağ'ın kalp krizi geçirmesi sonucu vefat ettiği aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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