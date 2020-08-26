Son dakika haber: Elazığ Belediyespor'a 3 transfer daha
Son dakika spor haberi: Elazığ Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında 3 transfer daha gerçekleştirdi.
26.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:12
Elazığ Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında 3 transfer daha gerçekleştirdi.
TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, yeni sezon öncesi transferlerine ara vermeden devam ediyor. Bugüne kadar 7'si iç 14 dış olmak üzere 21 oyuncuyla anlaşan kırmızı-lacivertli ekip, son olarak 3 ismi daha kadrosuna kattı. Elazığ Belediyespor, Kozanspor FK'dan sol kanat Yaşar Kaan Yılmaz, BAL ekibi Mucur Yabanlıspor'dan ön libero Cihan Akyar ve Bucak Belediye Oğuzhanspor'dan sağ kanat Alper Süren'le sözleşme imzaladı. - ELAZIĞ
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Kaynak: İHA