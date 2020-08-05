Son dakika haber | Edirne Ticaret Borsası
Gelen son dakika haberlerine göre Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,780 liradan satıldı.
05.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:33
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,780 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,661
|1,780
|Ayçiçek
|Kg
|2,657
|2,979
|Kanola
|Kg
|3,000
|3,000
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Kaynak: AA