Son dakika haber | Edirne Ticaret Borsası Gelen son dakika haberlerine göre Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,780 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,780 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,661 1,780 Ayçiçek Kg 2,657 2,979 Kanola Kg 3,000 3,000

Kaynak: AA