Son dakika haber: Dünya Ralli Şampiyonası'nda Ypres Rallisi'ni Thierry Neuville kazandı
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Son dakika haber: Dünya Ralli Şampiyonası'nda Ypres Rallisi'ni Thierry Neuville kazandı

Son dakika haber: Dünya Ralli Şampiyonası'nda Ypres Rallisi'ni Thierry Neuville kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 sezonunun sekizinci yarışını Red Bull sporcusu Thierry Neuville kazandı.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 sezonunun sekizinci yarışını Red Bull sporcusu Thierry Neuville kazandı. Neuville, aldığı bu zaferle Dünya Ralli Şampiyonası 2021 sezonunda ilk yarış zaferini elde etti.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 sezonunun sekizinci yarışının heyecanı Belçika'da yaşandı. 20 etap üzerinden koşulan ralliye, Red Bull sporcusu Thierry Neuville damga vurdu. Ypres Rallisi'ni toplamda 2 saat 30 dakika 24 saniyede tamamlayan Neuville, 2020 Monte Carlo Rallisi'nden bu yana ilk Dünya Ralli Şampiyonası zaferini kazandı.

Thierry Neuville rallinin ilk gününden itibaren hataya yer vermeyerek iyi bir sürüş elde etti. Dar, virajlı ve kaygan yollarda kontrollü ve seri bir sürüş sağlayan Neuville, gün sonunda kendi ülkesinde zafere uzandı. Neuville bu sonuçla puanını 124'e çıkararak bir diğer Red Bull sporcusu Evans ile puan farkını eşitledi. Şampiyonluk sıralamasında diğer Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 162 puanla lider konumda. Dünya Ralli Şampiyonası'nda gelecek yarış 9-12 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleşecek. - İSTANBUL

Son dakika haber: Dünya Ralli Şampiyonası'nda Ypres Rallisi'ni Thierry Neuville kazandı
Son dakika haber: Dünya Ralli Şampiyonası'nda Ypres Rallisi'ni Thierry Neuville kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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