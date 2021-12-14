Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularla buluştu

Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak olan FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ve VakıfBank Spor Kulübü Takım Kaptanı Melis Gürkaynak basın toplantısında bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm takımlara centilmence bir turnuva süreci dileyerek, "Türkiye ve Ankara olarak yeni bir heyecana hazırlanıyoruz. Her zaman olduğu gibi hem oyun kalitesi açısından hem halkımızın ilgisi açısından hem de ülkemizin spor organizasyonlarındaki yüksek başarısı açısından mutluluk ve heyecan verici bir programın arifesindeyiz. Hem misafir takımlara hem Vakıfbank ve Fenerbahçe'ye başarı diliyorum. 2021 önemli başarıların önemli heyecanların yaşandığı sporcularımızın sadece birkaç alanda değil pek çok alanda hem bireysel hem takım olarak başarılarını taçlandırdığı bir yıl oldu. İnanıyorum önümüzdeki süreçte de sporun tüm alanlarındaki iddiamızı hem takımlarda hem bireysellerde çok daha yukarı noktalara taşıyacağız. Onun için altyapımız var, çok ciddi bir destek var. Sayın cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sporda ciddi atılımını gerçekleştirdik. Şükürler olsun bunun güzel sonuçlarını da birlikte yaşıyoruz. Ülkemizin takımlar noktasında voleybolda geldiğimiz aşama için hem federasyonumuza hem sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Gelen güçlü bir jenerasyon var voleyboldaki başarıların hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin altyapısı ve bu altyapının sunduğu spor turizmi olanakları var. Bu spor turizmini kalkınma planımıza önemli bir şekilde kaydettik. Doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle, kış sporlarından yaz sporlarına, doğa sporlarından ekstrem sporlarına kadar müthiş rekabetçi bir gücümüz var. Spor turizmini her geçen gün çok daha yukarılara taşıyacağız. Ben dostça, centilmence bir müsabaka süreci diliyorum" dedi.

Öte yandan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, organizasyon olarak güvenilir bir ülke olduklarına vurgu yaparak katılan takımlara başarılar diledi.