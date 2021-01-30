BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor, ligde çıkışa geçmek istiyor
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BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor, ligde çıkışa geçmek istiyor

30.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:52

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, ara transfer döneminde renklerine bağladığı oyuncuların katkısıyla çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, ara transfer döneminde renklerine bağladığı oyuncuların katkısıyla çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Ligde 9 haftadır kazanamayan kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Cihat Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transferlerin yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Arslan, Tuzlaspor karşılaşmasını kazanarak, galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek, "Şu an düşmeme mücadelesi içindeyiz ve önemli bir Tuzlaspor maçımız var. Bu maçta hata yapmak istemiyoruz. 1 veya 2 antrenmanla maç oynayacak arkadaşlar var. Antrenman eksiğimiz var ama tecrübelerine güveniyoruz. İyi bir birlikteliğimiz oldu, daha iyi bir kadroyla iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz galip gelip haftaya daha da iyi hale gelmek. Bu takım seri yapabilecek kapasitede." diye konuştu.

Hücum bölgesine önemli transferler yapıldığını aktaran teknik direktör Cihat Arslan, Slovenya Milli Takımı oyuncusu Roman Bezjak ve Abdulkadir Özgen'in sezonun geri kalanında takıma gol anlamında büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Skora katkı yapabilecek kenar oyuncuları da aldıklarını anlatan Arslan, "Merkez orta sahada iki yönlü oyuncular kadromuza girdi. Hücum gücümüz alternatiflerle zengin hale geldi. Biraz fiziksel ve biraz taktik antrenmanlarla beraber daha iyi günler olacak. Sadece futbol şansına ihtiyacımız var. Bu haftayı galip kapatmalıyız. Önümüze daha iyi bakabileceğimiz bir kadro oluştu." ifadelerini kullandı.

BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor, ligde çıkışa geçmek istiyor
BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor, ligde çıkışa geçmek istiyor
BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor, ligde çıkışa geçmek istiyor
BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor, ligde çıkışa geçmek istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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