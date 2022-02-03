FETÖ'nün güncel finans ve eğitim yapılanması operasyonunda 6 gözaltı - Haberler
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FETÖ'nün güncel finans ve eğitim yapılanması operasyonunda 6 gözaltı

AA, Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), güncel finans ve eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), güncel finans ve eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyelerinin, yeniden toparlanma arayışında olan güncel finans ve eğitim yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları ve önceki operasyonlarda ele geçirilen materyaller doğrultusunda, örgüt mensupları ile yurt dışında bulunan örgüt yöneticileri arasındaki yapılan yazışmalarda faaliyetleri deşifre edilen 10 şüpheliyi belirledi. Operasyonda, 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

FETÖ'nün güncel finans ve eğitim yapılanması operasyonunda 6 gözaltı

FETÖ'nün güncel finans ve eğitim yapılanması operasyonunda 6 gözaltı

FETÖ'nün güncel finans ve eğitim yapılanması operasyonunda 6 gözaltı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Finans, Güncel, Haber

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