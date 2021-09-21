Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 485 bin lira, en yüksek ise 492 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 492 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 552 milyon 281 bin 346,65 lira, işlem miktarı ise 1.125,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 564 milyon 272 bin 497 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: