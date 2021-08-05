Son dakika haber! Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer etti
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Son dakika haber! Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer etti

Son dakika haber! Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Altay, ülkesinin Wisla Krakow takımında forma giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis'le anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Altay, ülkesinin Wisla Krakow takımında forma giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis'le anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşme imzalanan 24 yaşındaki Lis'in Erzurum kampına katıldığı belirtildi.

Polonya'da Falubaz takımında futbola başlayan 1,92 metre boyundaki kaleci, ülkesinin alt yaş kategorilerinde milli takım forması giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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