Son dakika haber! Akkim'den iş güvenliği kültürüne '3D' Proje Son dakika haberleri: Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını sürdüren Akkim, '3D' isimli projesiyle bu alandaki performansını en üst düzeye taşımayı hedefliyor.

Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını sürdüren Akkim, '3D' isimli projesiyle bu alandaki performansını en üst düzeye taşımayı hedefliyor.

Çin'de başlayıp hızla tüm dünyaya yayılarak salgına dönüşen koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelede önemli bir dönemeç geride bırakıldı. Başarılı halk sağlığı stratejileri sayesinde, normalleşme süreci başladı. Tedbirli sosyal yaşam kuralları çerçevesinde başlayan 'yeni normal' adı verilen dönemde gözler üretim tesislerine çevrildi. Salgın boyunca başvurulan önlemlerin ardından iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünün önemi bir kat daha arttı.

Türkiye'nin önemli kimyasal madde üreticisi Akkim, İSG performansını her geçen gün geliştirdiği belirtiliyor. Şubat 2020'de hayata geçirilen, Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi adı verilen uygulamayla, güvenli ve riskli davranışlar tüm boyutlarıyla çalışanlara aktarılıyor. "Dur, Düşün, Davran (3D)" ilkelerini benimseyen proje, davranış odaklı organizasyonel iş güvenliği kültürünü geliştirme amaçlanıyor. Proje kapsamında, üretimden başlayarak tüm değerler zinciri ele alınıyor ve her ay düzenli olarak performans ölçümü yapılıyor.

Projede yer alan tüm çalışanlar gözlemci eğitimi alıyor

Yapılan bilgilendirmede; riskli davranışların yol açtığı iş kazalarının minimuma indirilmesini amaçlayan projede yer alan tüm çalışanlar, gözlemci eğitimi alıyor. Eğitimin sonrasında her bir çalışan, fabrika içindeki tüm faaliyetleri gözlemleyerek riskli durumları raporluyor. Bu sayede çalışanların tehdit içeren davranışlardan kaçınma, ergonomiye uygun hareket etme, araçları doğru seçip kullanma, gerekli prosedürleri uygulama, kişisel koruyucu donanımları kullanma, temizlik ve düzen konularındaki gelişimleri tespit ediliyor. Aynı zamanda, istatistiksel analiz yöntemiyle, davranış hatalarını düzeltmeye yönelik teknik ve yapısal önlemlerin alınması için veriler biriktiriliyor. Proje kapsamında oluşturulan 3D Koordinatörü ve ilgili müdürlüklerden oluşan 'engel kaldırma' ve 'yönlendirme' komiteleri ise gözlemcileri yönlendirmek, yapılan gözlemleri incelemek, verileri analiz ederek, çalışanların riske maruz kaldıkları alanları belirleyerek riskleri azaltmak için çözüm üretmek adına çalışmalar yapıyor.

"Ortak sorumluluk anlayışı iş güvenliğini artıyor"

Davranış Odaklı İş Güvenliği Projesi'ni değerlendiren Akkim Genel Müdürü Onur Kipri, 4 aydan beri uygulanan projenin bu süreçte öneminin bir kat daha artığına dikkat çekerek, iş kazalarının ortak sorumlulukla önlenebileceğini belirtti.

Kipri, konuyla ilgili şunları kaydetti: "Şirket olarak iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tehlikeleri ortadan kaldırma amacıyla iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Yönetimden üretime, tüm süreçlerde oluşacak ortak sorumluluk anlayışının bu tür tehditleri azaltacağına inanıyoruz. Uyguladığımız proje, aynı zamanda içerisinde olduğumuz süreci hasarsız bir şekilde atlatmamıza da çok olumlu katkılar sağladı. Çalışanlarımızın sağlığına verdiğimiz önem ve değerin yanında, onların da alınan tedbirlere azami uyum göstermesi bu başarıda etkili oldu. Bu bilinçle yürütülen projemizde güvenli ve riskli davranışları saptayıp, çalışanlarımızın azami gayretleriyle İSG performansımızı her geçen gün artırmayı hedefliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA