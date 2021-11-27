Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! Giresunspor hezimetinin ardından istifa sinyali verdi

Süper Lig'de 4 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve Şampiyonlar Ligi'nde henüz puan alamayarak Avrupa macerasına havlu atan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa sinyali verdi. Deneyimli hoca, 4-0 kaybedilen Giresunspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, kötü gidişat sonrası başkan Ahmet Nur Çebi'yle görüşeceğini belirtti.

"İYİ BİR GİDİŞAT DEĞİL"

Sergen Yalçın basın toplantısında gelen, 'Suçlu kim?' sorusuna "Burası bizim camiamız. Kendi adıma konuşuyorum. Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız. İyi bir gidişat değil. Üzülüyoruz ama futbolda böyle şeyler var" dedi.

"DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPACAĞIZ"

"Gündeminizde istifa var mı?" sorusuna deneyimli hoca, "Başkanla oturup durum değerlendirmesi yapacağız" yanıtını verdi.

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