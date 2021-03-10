Son Dakika: Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti
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Son Dakika: Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti

10.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:22

Son dakika: Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yöneticiler, Instagram ve Twitter'da dolaşmak yerine zeminle ilgilenmeliler" ifadelerini kullanan Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesinin beIN Sports'a verdiği röportajda kullandığı "Yöneticiler, Instagram ve Twitter'da dolaşmak yerine zeminle ilgilenmeliler" ifadeleri nedeniyle tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti

TERCÜMAN ÇEVİRMEMİŞTİ

Belhanda Sivasspor maçının sonrasında, "Böyle bir zeminde geri dönmek çok kolay değil. Biz Galatasaray'ız. Galatasaray yöneticileri burada bir çözüm bulmak zorunda... Bizim burada futbol oynadığımızı biliyorlar. Instagram'da, Twitter'da ya da basında ne yazdığına bakmamalılar. Stadın bakımıyla ilgilenmeliler" ifadelerini kullanmış ancak tercüman bu ifadeleri Türkçeye çevirmemişti.

Son Dakika: Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti

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Haber Yorumları (63)
ME: Yani diyorsunuz ki bu haftada galibiyet beklemeyin bizden bi cacık olmaz alınamayan puanları onu bunu günah keçisi yapıp işimize bakıyoruz diyorsunuz
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BJK: bence beşiktaşa gelsin kral olsun
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HÜLLECİ: YILDIZ İSME BAK.
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