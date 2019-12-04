Son Dakika: Galatasaray, Tuzlaspor'a 2-0 yenildi
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u konuk etti. Mücadele, Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Tuzla'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sadık Baş ve 90. dakikada Umut Sönmez kaydetti. Tuzlaspor'da 87. dakikada Muhammed Akarslan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Tuzlaspor, ikinci maç öncesinde büyük avantaj yakaladı.
RÖVANŞ 17 ARALIK'TA
Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Tuzla'nın sahasında oynanacak.
EMİN İLK MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Ryan Babel, Florin Andone, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra Fernando Muslera, Marcao ve Steven Nzonzi, maçın kadrosunda bulunmadı. Öte yandan Galatasaray'da genç futbolcu Emin Bayram, ilk kez A takımla bir maça çıktı.
Haber Videosu: Son Dakika: Galatasaray, Tuzlaspor'a 2-0 yenildi
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ISTANBULA KAR YAĞDI EKİPLER YOLLARI AÇABİLMEK İÇİN TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPIYORLARCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fatih hocam takdir sizindir faydayı zararı daha iyi bilirsinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bacaklarımı buz tuttu, 6 ay daha sahalardan uzak kalacağım.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hala Terimi savunan Galatasaraylı arkadaşım kaldı mı? Kalmadıysa Fatih Terim bi zahmet Galatasaray kimsenin babasının yeri değildir Teknik ekibinin en alt kademesine kadar al ve git lütfen. Çıkmış hala oyuncuları tehdit ediyor sahada kim nerde oynuyordu belli değildi hiç kimse birbirini tanımıyordu bu nasıl taktik Emin çıkmış taraftardan özür diliyor 16 yaşında bu bir değişim günüdür öyle ört bas edilemezCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Geçmiş olsun cinconlar.Adem büyük sana bir çift sözüm var Yazıklar olsun senin gibi topcuya adamın ayagına resmen bastın.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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TUZLAYI KUTLARIM. GS NİN HOCASI F.T. KAÇACAKCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Allah''ım neredesiniz Ümit Öztürk, Cüneyt Çakır, Serkan Çınar, Bülent Yıldırım ? Siz olmadan olmuyor. Özlendiniz bırakın da gelin artık tekrar süper lige. Hakemler olmadan kazanamıyoruz. Avrupa''da hakemleri satın alamıyoruz, Türkiye''de sorun yaşarsak ohooooooooooo bittik biz.Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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rakipini kücük gören terimin kendisidir hersefer bunu yapıyor kibir abidesi allah kitap vs ire vsire terim anlaşıldımıCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Bir GS li olarak Futbol dan soğuttu bu ruhsuzlar biziCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Bu terim ya yaşlandı futbolu unuttu ya da bırakmak istiyor.5 Yayından Kaldır