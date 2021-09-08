Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a geldi

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki orta saha, satın alma opsiyonu ile Portekiz ekibi Famalicão'dan 1 yıllığına kiralandı.

Sarı kırmızılılar, Portekiz ekibi Famalicão ile Gustavo Assunçao'nun transferi için 1 yıl kiralık ve satın alma opsiyonu üzerinde anlaşma sağladı. İstanbul'a getirilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün sağlık kontrollerinden geçecek.

GEDSON OLMADI

Gedson Fernandes transferinde sonuca ulaşamayan Aslan, transferin son günü Portekiz ekibi Famalicão'dan Gustavo Assunçao'yu kiraladı. Genç futbolcu 1 sezonluğuna kiralandı. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da var.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE İMZA

21 yaşındaki orta saha, bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Bir pürüz çıkmaması halinde resmi sözleşmeye imzasını atacak.