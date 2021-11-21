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Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Son dakika: Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

AVAR OLARAK CEYLAN VE ERSOY

Derbide AVAR olarak ise Hakan Ceylan ve Kerem Ersoy görev yapacak.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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