Son Dakika: Galatasaray'da Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak
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Son Dakika: Galatasaray'da Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak

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Son Dakika: Galatasaray'da Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak

Son dakika: Galatasaray'da merakla beklenen başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 22 Mayıs'ta seçime gidiyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, başkanlık seçiminin 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı fakat çoğunluk sağlanmazsa 29 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği

Yönetim Kurulu"

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