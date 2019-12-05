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Belhanda Galatasaray'dan ayrılmayı kabul etti

Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Belhanda ayrılmayı kabul etti. Belhanda, devre arasında gelecek teklifleri değerlendirerek Galatasaray macerasını sonlandıracak.

05.12.2019 08:47 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:08
Belhanda Galatasaray'dan ayrılmayı kabul etti

Sezon başında ekiplerinden ciddi teklifler gelmesine rağmen ısrarla ayrılmak istemediğini söyleyen Belhanda, yaşanan son gelişmelerin ardından ise ayrılmayı kabul etti.

maçında oyundan çıkarken ıslıklanan ve taraftara küfür eden Faslı futbolcu, her ne kadar Fatih Terim devreye girse de tribünler tarafından affedilmedi. İç sahadaki maçlarda hala ıslıklanan Belhanda, kendisine karşı oluşan tepki ortamının değişmeyeceğini düşünerek devre arasında ayrılmayı kabul etti.

Kaynak: Hürriyet

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