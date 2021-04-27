Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
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Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Son dakika: Galatasaray Spor Kulübü, 3 futbolcusunun koronaya yakalandığını açıklayarak, "Pazartesi günü yapılan PCR testlerinin sonuçları pozitiftir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'dan bir kötü haber geldi. Dün yapılan Kovid-19 testlerinin sonucunda 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

"KARANTİNA SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR"

Galatasaray Spor Kulübü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadeleri yer verdi.

Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
UĞUR DURAN: 3 tane oyuncu ile deprem mi olur... Galatasaray dan bahsediyoruz.
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