Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Son dakika: Galatasaray Spor Kulübü, 3 futbolcusunun koronaya yakalandığını açıklayarak, "Pazartesi günü yapılan PCR testlerinin sonuçları pozitiftir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'dan bir kötü haber geldi. Dün yapılan Kovid-19 testlerinin sonucunda 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

"KARANTİNA SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR"

Galatasaray Spor Kulübü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadeleri yer verdi.