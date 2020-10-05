Son Dakika: Galatasaray, Ahmet Çalık'ın sözleşmesini feshetti
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Son Dakika: Galatasaray, Ahmet Çalık'ın sözleşmesini feshetti

05.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:02

Son dakika: Galatasaray, 26 yaşındaki stoper Ahmet Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Milli futbolcu, sarı kırmızılılara, fesih bedeli olarak 1,1 milyon TL ödeyecek.

Galatasaray, Ahmet Çalık ile yollarını resmen ayırdı. Sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki stoperin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcumuz Ahmet Çalık ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize net 1.100.000 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

KONYASPOR'A TRANSFER OLDU

Ahmet Çalık, geçtiğimiz günlerde İttifak Holding Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Son Dakika: Galatasaray, Ahmet Çalık'ın sözleşmesini feshetti
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