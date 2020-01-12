: Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti

12.01.2020 20:57 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:05

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri final mücadelesinde Almanya'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020'de Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

Yarı finalde mucize bir geri dönüşe imza atarak Polonya'yı 3-2 yenen 'Filenin Sultanları', Hollanda'yı eleyen Almanya ile finalde karşı karşıya geldi. İlk seti 25-17, ikinci seti 25-19 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü seti de 25-22 alarak Almanya'yı 73 dakika süren maçın sonunda 3-0'la mağlup etti ve Tokyo'ya giden bileti kaptı.

İLK SETE FIRTINA GİBİ BAŞLADIK!

İlk sete müthiş başlayan 'Filenin Sultanları', birinci teknik molaya 8-4 önde girerken ikinci teknik molaya 16-10 üstün girdi ve Almanya'nın farkı azaltmasına izin vermedi. Set sonunda da hata yapmayan ve Almanların hücumlarını iyi savunan ay-yıldızlılar, ilk seti 25-17 kazandı. Millilerde ilk sette Hande Baladin 7 sayı ile takımın en skorer ismi olurken 4 hücumun hepsini sayıya çeviren Zehra Güneş ilk seti yüzde 100'le tamamladı.

KAPTAN EDA ERDEM DEVREYE GİRDİ

Almanlar ikinci sette oyunu dengelerken ilk teknik molaya 8-6 üstün girdik. Millilerimiz rakip servisleri karşılamakta zaman zaman sorun yaşasa da ikinci teknik molayı da 16-13 önde tamamladı. İkinci sette takımımızın kaptanı Eda Erdem 7 sayı ile en skorer oyuncumuz olurken Meryem Boz'un bloktan kazandırdığı sayılarla ikinci seti de 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdik.

NAZ AYDEMİR FİŞİ ÇEKTİ!

İlk iki setteki istikrarını üçüncü sette de devam ettiren 'Filenin Sultanları', Eda Erdem ve pasör Naz Aydemir'in setin son sayılarında servis atışlarından kazandırdığı sayılar sayesinde son seti de 25-22 aldı ve mücadeleyi de 3-0'lık sonuçla kazanmayı başardı. Son sette en skorer ismimiz 5 sayı kazandıran Hande Balamir oldu.

Millilerimiz, yarı finalde 2-1 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak Polonya'yı 3-2 mağlup etmiş ve Almanya'nın finaldeki rakibi olmuştu.

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