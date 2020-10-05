Son Dakika: Fenerbahçe, Roma'dan Diego Perotti'yi transfer etti
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Son Dakika: Fenerbahçe, Roma'dan Diego Perotti'yi transfer etti

05.10.2020 19:29 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:50

Son dakika: Fenerbahçe, Roma'dan Diego Perotti'yi transfer ettiğini açıkladı. Sarı lacivertliler, Arjantinli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, transferin son gününde bombaları patlatmayı sürdürüyor. Kemal Ademi ve Pelkas'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, son olarak Arjantinli futbolcu Diego Perotti'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Fenerbahçe, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 32 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Fenerbahçemiz, İtalya'nın Roma takımından Arjantinli oyuncu Diego Perotti ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

26 MAÇTA 10 GOLE KATKI YAPTI

Son olarak İtalyan devi Roma'da forma giyen Diego Perotti, geçen sezon başkent ekibiyle çıktığı toplam 26 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Roma'dan Diego Perotti'yi transfer etti
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