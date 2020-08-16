Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Son dakika: Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un bizzat görüştüğü Kasımpaşalı forvet oyuncusu Mame Thiam ile her konuda anlaşma sağladı.
16.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.08.2020 19:05
Forvet hattına transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe aradığı golcüyü Süper Lig'de buldu.
TRT Spor'un haberine göre, sarı lacivertlilertliler, Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Mame Thiam ile her konuda anlaşma sağladı.
ALİ KOÇ, BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 27 yaşındaki golcü futbolcu ile bir otelde bir araya gelmiş ve ilk görüşmeyi yapmıştı.
PANDEMİ SONRASI COŞTU
Pandemiden arasının ardından çıktığı 8 maçta 5 gol ve 3 asistle yıldızlaşan Thiam, Kasımpaşa'da ise toplam 28 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.