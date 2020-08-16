Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı Son dakika: Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un bizzat görüştüğü Kasımpaşalı forvet oyuncusu Mame Thiam ile her konuda anlaşma sağladı.

Forvet hattına transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe aradığı golcüyü Süper Lig'de buldu.

TRT Spor'un haberine göre, sarı lacivertlilertliler, Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Mame Thiam ile her konuda anlaşma sağladı.

ALİ KOÇ, BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 27 yaşındaki golcü futbolcu ile bir otelde bir araya gelmiş ve ilk görüşmeyi yapmıştı.

PANDEMİ SONRASI COŞTU

Pandemiden arasının ardından çıktığı 8 maçta 5 gol ve 3 asistle yıldızlaşan Thiam, Kasımpaşa'da ise toplam 28 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.