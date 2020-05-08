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Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti

Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
08.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:57

Son dakika: Fenerbahçe Kulübü, TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'da forma giyen genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha İsmail Yüksek'i kadrosuna kattığını duyurdu.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza şimdiden kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz." denildi.

Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Haber Yorumları (1)
MİSAFİR: Bence en güzel transferler öz ve genç işte böyle olmalı ne idüğü belirsiz yabancılara bif servet harcanıyor.Şimdi sıra bu gençleri oynatıp kazanacak hocaları getirmek günü kurtarma derdinde olmayan hocalar futbolcu ve menejerlerle ortak olmayan hocalar......
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