Son Dakika: Fenerbahçe, Miguel Crespo ile görüşmelere resmen başladı! Yarın İstanbul'a gelecek
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Son Dakika: Fenerbahçe, Miguel Crespo ile görüşmelere resmen başladı! Yarın İstanbul'a gelecek

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Son dakika: Fenerbahçe, Estoril Praia forması giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala imzaları attırmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler beklenmedik bir orta saha transferine imza atarakEstoril Praia forması giyen, Miguel Crespo'yla görüşmelere başlandığını açıkladı.

60 MAÇTA, 9 GOL VE 5 ASİST KATKISI VERDİ

Sarı-lacivertli kulübün transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi. Feirense altyapısında futbola başlayan Crespo, ardından Neves, Merelinense ve Braga'da oynadı. 2019'da transfer olduğu Estoril'de A Takım'a yükselen ve Fransız vatandaşlığı da olan Lyon doğumlu Portekizli oyuncu, 60 maça çıktı ve 9 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Miguel Crespo ile görüşmelere resmen başladı! Yarın İstanbul'a gelecek
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
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Son Dakika: Fenerbahçe, Miguel Crespo ile görüşmelere resmen başladı! Yarın İstanbul'a gelecek - Haberler Spor
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