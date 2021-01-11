Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti

Son dakika: Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Erzurumspor'u 3-0 mağlup oldu ve haftayı lider Beşiktaş ile aynı puanla 2. sırada tamamladı.

Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi farklı kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Mert Hakan Yandaş, 48. dakikada Dimitris Pelkas ve 51. dakikada Sinan GÜmüş'ten geldi.

Bu sonuçla puanını 35 yapan sarı lacivertliler, lider Beşiktaş ile puanlarını eşitledi ve haftayı ikinci sırada tamamladı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan ve ligin dibine demir atan Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 10: Sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Cenk'in ortası diğer kanattaki Novikovas'a geldi, dar açıdan vuruşunda top Altay'da kaldı.

Dakika 26: Erzurumspor sağ kanattan hızlı geldi, Emrah boştaki Cenk Ahmet'i gördü onun içeriye çevirdiği topu Sadık kornere gönderdi.

Dakika 32: Sağ kanattan kullanılan kornerde savunma tehlikeyi uzaklaştırdı, Cenk ceza alanı dışından şansını denedi top Altay'dan kornere gitti.

Dakika 33: Emrah'ın sağ kanattan kullandığı kornerde top sol kanattaki arkadaşına geldi, onun içeriye çevirdiği top karambolde Gomes'in önünde kaldı. Vuruşunda top ağlara gitti ancak Mete Kalkavan, Gomes'in topu kontrol ederken eline çarptığına hükmetti.

Dakika 36: Ev sahibi yine sağ kanattan geldi, Cenk Ahmet'in ortasına Gomes kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

Dakika 45+3: Fenerbahçe, Thiam ile gole çok yaklaştı. Caner'in uzun pasında savunmadan seken toh ceza sahası sağ çaprazında Thiam'ın önünde kaldı onun vuruşunda Farnolle'ün müdahalesiyle top az farkla auta gitti.

Dakika 45+5: Fenerbahçe, Mert >Hakan Yandaş'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu golle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 47: Fenerbahçe, Pelkas'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Sinan sağ taraftan etkili geldi, diğer kanattaki boş pozisyondaki Pelkas'ı gördü, Yunan oyuncu ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.

Dakika 51: Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile skoru 3-0'a getirdi. Gustava sol kanattaki Caner'i gördü onun ceza alanına ortasına iyi yükselen Sinan kafayla fileleri havalandırdı.

Dakika 57: Novikovas'ın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Emrah rövaşeta düşündü ancak top Altay'ın kucağında kaldı.

Dakika 63: Erzurumspor'un orta sahaya yakın bir noktadan rakip ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta top doğrudan auta gitti.

Dakika 73: Cenk'in ceza alanına doldurduğu topa savunmadan gelen Teikeu yakın mesafeden kafayı vurdu top az farkla auta gitti.

Dakika 75: Pelkas'ın pasında ceza alanına giren Valencia'nın vuruşunda Kayacan topu son anda kornere çeldi.

Dakika 77: Pelkas'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Caner ön direkte dokundu, Kayacan topu son anda kornere tokatladı.

Dakika 90: Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.