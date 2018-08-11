Son Dakika! Fenerbahçe, Cezayirli Futbolcu Islam Slimani'yi Kadrosuna Kattı
Son dakika! Fenerbahçe, Leicester City'de forma giyen Cezayirli golcü Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, Bursaspor maçı öncesinde Islam Slimani transferini açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Kulübümüz, Islam Slimani'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşmaya vardı.
Cezayir milli takım futbolcusu Islam Slimani, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.
Slimani'ye Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
YORUMLAR (7)
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4.250.000 futbolcu. 1.500.000 kulübü alacak. Euro fiyati belli. Goz var nizam var 1 sene kiraladigin bu adamdan ne beklersin şikebahce azizeyi cok arayacak ahada yszin bunu burayaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ali ben sana demedim mi koçum bu oyuncu sakat bunu alma diye?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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O da Avrupa için. Ayrıca ligde eljif Yiğithan barış berke ozan oguz Kaan ı daha çok oynatmalıyız. Peyder pey..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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merkez bankası dolara müdahale etti arkadaşlar.dolar ve altında ki düşüş hızlı olabilir,bu yönde pozisyon almanızı rica ediyorum.müdahalenin devamı gelecek.bankaların ellerinde aşırı dolar var,sert düşüş bekleniyor...Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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4 milyon euro alacak, yani 30 trilyon. Elin Cezayirlisine bu parayı yedirmek hak reva mı ?Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır