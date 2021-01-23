Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı
Son dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda Queens Park Rangers ile anlaşma sağlandı. Sarı lacivertliler, daha önce 23 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüyle sezon sonuna yönelik bir anlaşma yapmıştı.
Fenerbahçe, daha önce sezon sonu için anlaştığı Queens Park Rangers'li Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için kulübüyle anlaştı.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır. Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır" ifadelerine yer verildi.