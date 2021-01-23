Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı

Son dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda Queens Park Rangers ile anlaşma sağlandı. Sarı lacivertliler, daha önce 23 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüyle sezon sonuna yönelik bir anlaşma yapmıştı.