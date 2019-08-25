Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı!

25.08.2019 13:57

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Fransız oyuncu Adil Rami'nin bugün İstanbul'a geleceğini ve oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceğini açıkladı.



Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

GEÇEN SEZON MARSİLYA'DA 21 MAÇA ÇIKTI

Geride kalan Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2016 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.